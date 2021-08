Vom Zittern bis zur Panikattacke – die Angst vor dem Autofahren kann verschiedene Ausprägungen haben. Die Landauer Doktorandin Carolin Fischer hat eine Therapie dagegen entwickelt. Hilft sie?

“Ein Großteil der Ängste beim Autofahren bezieht sich auf die Autobahn.“ Das sagt die Landauer Psychotherapeutin Carolin Fischer. Die hohe Geschwindigkeit, enge Stellen und das Gefühl, die Autobahn verlassen zu können, sind die Hauptsorgen. Dazu kommen Befürchtungen beim Einfädeln – verbunden mit der Frage: „Lässt mich jemand rein?“ Das Resultat solcher Ängste sei oft ein Vermeidungsverhalten. Betroffene steigen einfach nicht mehr auf den Fahrersitz. Das schränkt das Leben dieser Menschen natürlich deutlich ein.

Fischer hatte im Juli 2019 eine Studie zu einer Behandlungsmethode für diese Ängste ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Über 80 Menschen hätten sich nach einer Veröffentlichung in der RHEINPFALZ bei ihr gemeldet, um daran teilzunehmen, sagt die Psychotherapeutin. 34 waren als Teilnehmer geeignet. 17 wurden behandelt, 17 bildeten die Vergleichsgruppe – sie wurden erst später behandelt. Dieses Vorgehen ist in der Wissenschaft üblich: So kann die Wirksamkeit einer Behandlung nachgewiesen werden. Zuerst erhalten die Patienten rund Therapiestunden im Behandlungszimmer – dabei lernen sie unter anderem auch, welchen Einfluss die Gedanken auf die Angst und das Verhalten haben, sagt Fischer. Dann geht’s zum praktischen Teil.

Panikattacken am Steuer können gefährlich werden

Dafür zuständig war auch der Landauer Fahrlehrer Sven Schmitt von der Academy Fahrschule Schmitt. Die Kooperation kam eher zufällig zustande, berichtet Fischer. Sie sei an Schmitts Schaufenster vorbeigelaufen und habe sie einen Fahrsimulator gesehen. „Genau das könnte ich brauchen“, dachte sie. In einem Simulator kann man den Ernstfall zunächst üben. Wird jemand mit Spinnenangst mit einem Achtbeiner konfrontiert, gibt es im schlimmsten Fall eine Panikattacke. Die bleibt aber folgenlos. Ganz anders sieht es aus, wenn jemand am Steuer eine solche Panikattacke hat. Dabei kann es zu Unfällen mit Verletzten kommen. Erst nach der Simulation geht es für die Patienten ins echte Auto.

Er sei sofort dabei gewesen, berichtet Fahrlehrer Schmitt. Auch „weil es sich um eine komplett neue Situation gehandelt hat“. Normalerweise habe er es Fahrschülern zu tun, die das Fahren erst lernen wollen. Nun saßen aber gestandene Menschen in seinem Auto, die Angst vor der Autobahn oder anderen Fahrsituationen haben. Nach den Vorgesprächen habe er gewusst, worauf er sich einlasse und sich die für die Situation optimalen Strecken rausgesucht. Schmitt ist seit 2011 selbstständig mit eigener Fahrschule. Er kennt Stadt und Umland. Gemeinsam mit Therapeuten und Patienten habe er die passenden Übungssituationen zum Abbau der Ängste aufgesucht.

Fischer hat bei ihrer Studie festgestellt, dass die Angst mit der Behandlung deutlich zurückgeht – sie funktioniert also. Und, wahrscheinlich wichtiger: Das Vermeidungsverhalten werde aufgegeben. Damit gibt es mehr Lebensqualität. Sobald die Studie publiziert ist, kann jeder Therapeut auf die Behandlungsmethode zurückgreifen, sagt Fischer. Aber: „Die Kooperation mit einem Fahrlehrer ist ganz wichtig.“ In Landau wird die Behandlung weiter angeboten – zusammen mit Fahrlehrer Schmitt, der gerne im Boot bleibe.

