Landau. In den Landauer Zoo kommen ab Montag, 1. November, nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete. Das teilt die Einrichtung mit.

So könne man dass Affen- und Warmhaus des Zoos wieder öffnen, sagt Zoodirektor Jens-Ove Heckel gegenüber der RHEINPFALZ. Das sei auch im Hinblick auf die sinkenden Temperaturen angebracht. Die entsprechenden Nachweise werden direkt an der Kasse kontrolliert. Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Selbsttests werden nicht akzeptiert, teilt der Zoo weiter mit.

Kinder bis einschließlich elf Jahren sind Geimpften und Genesenen gleichgestellt – hier gibt es keine Testpflicht. Schüler ab zwölf Jahren werden in den Schulen regelmäßig getestet – hier reicht auch die Vorlage eines Schülerausweises. Weiterhin gilt dann auch für den Zoo die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung per Luca-App oder Meldezettel. Maskenpflicht gilt im Kassenbereich, im Zoo-Shop, im Affenhaus, in den WCs und der Zooschule sowie beim Anstehen bei den Gastro-Betrieben.