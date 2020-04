Der Landauer Zoo öffnet am Mittwoch, 22. April, um 9 Uhr wieder seine Pforten. Die Besucher sollen allerdings die Abstands- und Hygieneregeln konsequent beachten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zoodirektor Jens-Ove Heckel betont, alle seien sehr froh und dankbar, dass der Zoo als wichtige Kultur- und Freizeiteinrichtung der Stadt wieder besucht werden könne. Geschlossen bleiben das Affen- und Warmhaus, der Streichelzoo, der Spielplatz und der Zooshop. Man wolle die positive Entwicklung nicht leichtfertig gefährden, begründet Zoodezernent Alexander Grassmann (FDP) dies. An der Kasse sind keine Bollerwagen zu leihen, und es wird auch kein Tierfutter zu kaufen geben. Die Eintrittspreise sollen nach Möglichkeit per EC-Karte bezahlt werden.