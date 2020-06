Die Staatsanwaltschaft Landau hat beim Landgericht Landau beantragt, jenen 37-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, der in Landau als „Zechpreller“ bekannt geworden ist. Das hat die Behörde am Dienstag mitgeteilt.

In der kürzlich zugestellten Antragsschrift wird dem Beschuldigten unter anderem zwölffacher Raub, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte hatte zwischen März 2019 bis Januar 2020 immer wieder Waren eingekauft und Dienstleistungen in Anspruch genommen und versucht, diese bargeldlos zu bezahlen, obwohl mit den von ihm verwendeten Mitteln die bargeldlose Zahlung nicht möglich war. In zwölf Fällen wurde ihm die Herausgabe von Waren infolge der misslungenen Zahlung verweigert, weshalb er diese gewaltsam an sich nahm, wobei es auch zu Verletzungen von Personen gekommen ist.

Die Staatsanwaltschaft geht nach Einholung eines psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass der Beschuldigte infolge einer krankhaften seelischen Störung bei Begehung der Taten schuldunfähig war und deswegen für sein Handeln nicht bestraft werden kann. „Da nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch zu erwarten ist, dass er weitere erhebliche Taten begehen wird, strebt die Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an“, heißt es in der Mitteilung.

Der Beschuldigte befindet sich nach wie vor aufgrund einer ermittlungsrichterlichen Anordnung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Antragsschrift und die Durchführung des Sicherungsverfahrens zu entscheiden.

Zum Hintergrund des Vorgehens: Die Staatsanwaltschaft stellt den Antrag für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in jenen Fällen, wenn das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit nicht durchgeführt werden kann, dem Täter aber schwerwiegende Taten zur Last gelegt werden und er deswegen für die Allgemeinheit gefährlich ist, wie die Behörde erklärt. rhp