Einer Betrugsmasche ist nach Mitteilung der Polizei jetzt ein 48-jähriger Landauer Witwer auf den Leim gegangen. Über das Online-Portal Facebook war er auf eine attraktive rumänische Frau aufmerksam. Er lud sie ein, ihn in Deutschland zu besuchen. Die Frau vermittelte den Mann an ein angebliches Reisebüro in Rumänien. Der dortige „Mitarbeiter“ verlangte neben dem Betrag für das Flugticket noch verschiedene Gebühren. Innerhalb von drei Tagen wurde der Mann insgesamt 1300 Euro los, die Rumänin aber ist nie in Frankfurt gelandet.