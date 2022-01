Ein 38-Jähriger aus Landau ist am Samstag gegen 0.30 Uhr im Südring verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete das Opfer den Angriff telefonisch. Er sei drei Männern begegnet, einer davon habe ihm unvermittelt ins geschlagen. Der Täter und seine beiden Begleiter seien dann Richtung Westbahnhof davongelaufen. Der 38-Jährige erlitt einen Cut unter dem linken Auge und klagte über Schwindel und Übelkeit. Ein Rettungswagen brachte ihn sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Er beschreibt den Haupttäter als männlich, Anfang 20, circa 1,80 Meter groß, muskulös, Brillenträger, blonde Haare an den Seiten kurz und oben lang, bekleidet mit einem Rollkragenpullover. Die Landauer Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.