Der Wertstoffhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in Mörlheim nimmt ab Montag wieder Abfall an. Das teilt der EWL mit. Mitarbeiterkabine und Einfahrt sind mit einer Gegensprechanlage ausgestattet, dazu wurden Kameras aufgehängt, mit denen die Ladung und stichprobenartig auch der Kofferrauminhalt kontrolliert werden. Die Wiegescheine werden komplett digital erstellt, Gebührenbescheid und Bezahlvorgang funktionieren auch automatisch. In der ersten Woche vom 4. bis zum 9. Mai verzichtet das Personal auf eine Schließung über Mittag, um Staus bei der Anlieferung zu vermeiden. Geöffnet ist also von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Aus Schutzgründen dürfen sich maximal sechs Fremdfahrzeuge auf dem Gelände befinden, so der EWL.