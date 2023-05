Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in Landau ansässige Wellpappenhersteller Progroup, der jetzt 50.000 Euro für den Corona-Hilfsfonds „Miteinander in Landau“ gespendet hat, gehört zu den führenden Wellpappenherstellern in Europa. Der jüngste Baustein in der Wachstumsstrategie ist die Erweiterung eines Werks in Großbritannien.

Die 1991 in Offenbach/Queich gegründete Progroup ist bereits seit Anfang 2019 im britischen Ellesmere Port bei Liverpool mit einem Wellpappformatwerk vertreten. Progroup hatte