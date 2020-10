Trotz großer Einschränkungen stellt der Landauer Weihnachtscircus auch in diesem Jahr wieder seine Zelte am Neuen Messeplatz auf. Auf Artisten, die von weit herkommen, muss der Zirkus ebenso verzichten wie auf einen Großteil der Zuschauer. Gastronomie und Manege sind auf zwei separate Zelte aufgeteilt. Dennoch wollen Direktor Jakel Bossert und sein Team vom 18. Dezember bis zum 3. Januar 32 Shows mit Tieren, Artisten und Clowns auf die Beine stellen. Pro Veranstaltung werden 300 Tickets im Vorverkauf und ein Restbestand an der Abendkasse verkauft. Infos unter www.landauer-weihnachtscircus.de.