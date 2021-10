Die Landauer Waffenstraße wird für rund zwei Millionen Euro umgestaltet. Künftig sollen vor allem an den Kreuzungen gepflasterte Bereiche entstehen, so werden die Autos gebremst. Die Straße soll zur Fahrradstraße werden. Das hat der Mobilitätsausschuss der Stadt am Mittwochabend beschlossen.

