Nach elfwöchiger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie gibt die Landauer Tafel ab Dienstag, 2. Juni, wieder in der Friedrich-Ebert-Straße Lebensmittel an Bedürftige aus. Sie hat nach eigenen Angaben ein Schutzkonzept erarbeitet, das dies gefahrlos möglich machen soll. Besucher müssen vor und in der Tafel eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und sich auf längere Wartezeiten einstellen.