Die SPD kann die Konflikte in Rat und Verwaltung befrieden. Dafür muss die Basis dem Angebot für einen weiteren Beigeordneten zustimmen. Alles andere wäre unverantwortlich.

Mitregieren oder nicht? Darüber entscheidet am Donnerstagabend der SPD-Stadtverband Landau. Das Votum ist von besonderer Tragweite. Denn die Mitglieder sollen darüber abstimmen, ob die Sozialdemokraten jemanden aus ihren Reihen als hauptamtlichen Beigeordneten in den Stadtvorstand schicken. Das hat ihnen die Stadtregierung angeboten.

Die Partei sollte das Angebot annehmen. Sie kann der Stadtpolitik dadurch einen Schub geben, nach den Querelen der letzten Monate ist das bitter nötig. Im Vorstand der Partei aber gibt es Zweifel. Die SPD-Oberen geben keine Empfehlung ab, weil sie in dieser Frage uneins sind. Das zeigt, dass es um mehr geht als einen Posten.

Der Vorschlag zur Zusammenarbeit im Rathaus ist deshalb bemerkenswert, weil Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordnete Lena Dürphold entgegen allen Gepflogenheiten von sich aus auf die Sozialdemokraten zugegangen sind. Rein rechtlich steht der SPD, auch wenn sie die Siegerin der Kommunalwahlen 2024 war, nämlich kein Amt im Stadtvorstand zu. Die Machtverhältnisse können sich immer nur dann verschieben, wenn eine Führungskraft nach achtjähriger Amtszeit ausscheidet. Jetzt stellt die CDU den Oberbürgermeister und eine Beigeordnete, die Grünen stellen den Bürgermeister.

Das Angebot der Stadtspitze ist kein Ausdruck überschäumender Harmonie. Im Gegenteil: Es resultiert aus politischer Einsicht, gespeist von Schmerz und Verzweiflung. Nach drei Jahren Amtszeit von Dominik Geißler als Oberbürgermeister ist die Verbitterung über die vielen Fehlleistungen des 62-Jährigen groß. Die Arbeit in der Verwaltung, die Arbeit im Stadtrat und die Entwicklung der Stadtgesellschaft leiden darunter.

Geißlers Amtsperiode währt weitere fünf Jahre. Nach Landau wegen des großen Namens geholt, hat der Sohn des einstigen CDU-Generalsekretärs und Südpfälzer Bundestagsabgeordneten Heiner Geißler die Erwartungen auch seiner eigenen Partei enttäuscht. Die CDU hält ihm nur noch die Treue, weil sie bereits über den Tag hinaus denkt.

Sie setzt auf Lena Dürphold, die seit zwei Jahren als Beigeordnete in Landau politische Erfahrungen sammelt und dabei schon deutlich an Format gewonnen hat. Jedes weitere Jahr Aufschub stärkt ihre Position bei einer künftigen Oberbürgermeisterwahl. Insofern ist die Linie der CDU nachvollziehbar, auch wenn sich manche sogar eine Abwahl Geißlers wünschen würden. Aber so bleibt die CDU in der Verantwortung.

Der Architekt der Konstruktion eines erweiterten Landauer Stadtvorstandes ist Lukas Hartmann. Der Grüne, zuerst hauptamtlicher Beigeordneter und seit zwei Jahren Bürgermeister, erlebt, wie gelähmt sich die Stadtpolitik in Teilen darstellt, wie zerstritten der Stadtrat über weite Strecken agiert und wie wenig in der Verwaltung zusammenläuft, weil der Oberbürgermeister nicht zuhört und nicht liefert.

Die SPD in die Führungsriege einzubinden, ist ein kluger Rettungsversuch Hartmanns im Interesse der Bürgerschaft. Kritiker wittern dahinter allerdings eine List des Grünen, um die SPD im Stadtrat gefügiger zu machen. Das Angebot sei vergiftet. Doch Hartmann bringt immerhin Bewegung in Politik und Verwaltung, damit die Arbeit wieder in ruhigeren Bahnen verlaufen kann.

Dass Geißler das neue Modell mitträgt und sogar das wichtige Baudezernat abzugeben bereit ist, sagt mehr über seine Ambitionen aus als über den Wunsch nach Harmonie an der Spitze der Stadt. Offenbar ist er zufrieden damit, die Nummer 1 zu sein. Die Stadt und damit ihr Fortkommen scheinen ihn nicht zu interessieren. Die Stadt bin ich.

Bei der SPD ist das anders. Sie kann es sich nicht erlauben, die Offerte auszuschlagen. Zu laut hat sie die Misere in der Stadt beklagt, zu oft musste sie Niederlagen einstecken. Jetzt nicht mitzuziehen, wäre den Bürgern kaum zu erklären. Es wäre ein Wegducken vor der Verantwortung aus taktischen Gründen. Der Schritt ist für die Genossen auch eine Chance. Sie könnten mitgestalten, mehr noch als bisher im Stadtrat.

Jennifer Braun, Fraktionsvorsitzende, wird sich um den Beigeordneten-Posten bewerben. Sie könnte also künftig selbst am Herd stehen und müsste nicht mehr nur die Einkäufe erledigen. Um im Bild zu bleiben: Sie würde in die Töpfe schauen, die Zutaten wählen und das Gericht würzen. Sie wäre im Zentrum der Macht und hätte entscheidenden Einfluss auf Verwaltungshandeln, und es wäre die beste Vorbereitung für eine spätere Kandidatur als Oberbürgermeisterin.

Doch selbst wenn die Sozialdemokraten am Donnerstag ein positives Votum abgeben, ist die Sache noch nicht in trockenen Tüchern. Denn die Verhandlungen der letzten zehn Wochen, seit der Vorschlag auf dem Tisch liegt, hakten. Mit dem SPD-Jawort wäre der Erfolg deshalb noch nicht besiegelt.

Vielleicht wird dieser Neustart eines Quartetts im Stadtvorstand also auf allen Seiten mit viel Schmerz geboren. Die Verantwortung für die Stadt, den Rat und die Verwaltung gebietet es aber, persönliche Befindlichkeiten hintan zu stellen. Landau kann sich nicht weiter einen Kleinkrieg im Rathaus leisten.