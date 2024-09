Die Stadtverwaltung Landau hat nach der jüngsten Ratssitzung den scheidenden ehrenamtlichen Beigeordneten Jochen Silbernagel und 23 ehemalige Stadtratsmitglieder verabschiedet, die dem neuen Rat nicht mehr angehören. Außerdem wurde Magdalena Schwarzmüller (SPD) für ihr langes kommunalpolitisches Engagement mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet.

Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) hatte zu Beginn der jüngsten Ratssitzung ausgeführt, dass das 44-köpfige Gremium nun „ein bisschen älter“ sei: Das Durchschnittsalter sei von 45 auf 50 Jahre gestiegen. Mit jetzt 18 statt 16 Frauen habe sich das Geschlechterverhältnis verbessert, aber es gebe „noch Luft nach oben“ . Genaugenommen waren nur 17 Frauen in den Rat gewählt worden: Sandra Michler ( FWG) war nachgerückt, weil Aniello Casella sein Mandat nicht angenommen hatte.

Die meisten Frauen gibt es in der Grünen-Fraktion: Es sind sechs. Prozentual liegt dagegen Pfeffer&Salz vorn, weil die Fraktion nur aus Gertraud Migl und Andrea Kleemann besteht. Die SPD bringt es bei zehn Sitzen auf vier Frauen, die gleichstarke CDU auf drei. Die AfD (5) ist dagegen ein reiner Männerverein.

„Für alles Schöne, Wahre, Gute“

Silbernagel hat seine rund zweieinhalbjährige Amtszeit als ehrenamtlicher Beigeordneter als Vergnügen bezeichnet. Der Industriekaufmann, der hauptberuflich seit über 40 Jahren bei der Daimler AG in Wörth tätig ist, war für die Bereiche Zoo und Tourismus verantwortlich, gehörte dem Aufsichtsrat der Vinothek an und war Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtholding. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) würdigte ihn als Verantwortlichen „für alles Schöne, Wahre und Gute in unserer Stadt“. Das neue Bündnis aus SPD, CDU und FWG hatte sich darauf verständigt, auf den Beigeordnetenposten zu verzichten. Silbernagel gehört aber noch dem Stadtrat an, als einziger verbliebener FDP-Vertreter. Die Liberalen haben mit den Freien Wählern (nicht zu verwechseln mit der FWG) eine Fraktion gebildet.

23 Stadträtinnen und Stadträte sind aus dem Rat ausgeschieden. Sie waren zwischen vier Monaten und 16 Jahren in dem Gremium aktiv. Oberbürgermeister Dominik Geißler dankte ihnen für die Zeit und Kraft, die sie in die Gremienarbeit und damit in die Entwicklung der Stadt investiert hätten.

Ehrenring für Schwarzmüller

Verabschiedet wurden (absteigend nach „Dienstjahren“): Wolfgang Freiermuth (FWG), Hermann Demmerle (SPD), Sophia Heimann (Grüne), Elke Wissing (FDP), Thorsten Sögding (CDU), Kim Neumann (Grüne), Christian Gies (FWG), Julius Baur (Grüne), Daniel Emmerich (Linke), Hermann Eichhorn (FWG), Aniello Casella (FWG), Moritz Haas (Grüne), Timo Niederberger (FDP), Martin Schlimmer-Bär (SPD), Dorothea Müller (CDU), Claudia Sieling (SPD), Jakob Stapf (Die Partei), Kerstin Bommersbach (Grüne), Akram Issa (CDU), Francesca Vidal (SPD), Andrea Heß (Grüne), Theo Kautzmann (CDU) und Frank Ohler (Grüne).

Magdalena Schwarzmüller gehört seit dem 1. Juli 2004 dem Stadtrat an und wurde für dieses langjährige kommunalpolitische Engagement mit dem Ehrenring der Stadt Landau ausgezeichnet. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, war oder ist im Haupt-, Sozial- und Jugendhilfeausschuss und gehört seit 2009 dem Beirat für Migration und Integration an. Geißler würdigte sie als „Sozialpolitikerin durch und durch“. Sie setze sich für einkommensschwache Menschen, für Minderheiten und ganz besonders für Menschen mit Migrationshintergrund ein.