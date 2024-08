Das Landauer Stadtdorf Godramstein feiert von Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, seine Weinkerwe. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz eröffnen Oberbürgermeister Dominik Geißler, Weinprinzessin Jasmin II. und Ortsvorsteher Michael Schreiner die Kerwe um 19 Uhr offiziell mit dem traditionellen Anschießen. Den musikalischen Part des ersten Kerweabends bestreitet ab 20 Uhr die Rockband Alive. Am Samstag bietet der Pfälzerwald-Verein einen einstündigen Abendspaziergang zu Kienzlers Tabakfabrik an. Die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes und Anekdoten aus dem Ort. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Ab 20 Uhr stehen Acoustic Vibration auf der Bühne. Am Sonntag öffnet von 10 bis 17 Uhr der Bücherkeller im protestantischen Gemeindehaus. Um 10.30 Uhr wird in der katholischen Kirche der Festgottesdienst gefeiert. Ab 11.30 Uhr gibt es den traditionellen Frühschoppen mit Weißwurst, Bier vom Fass und Musik vom Musikverein Kleine Kalmit aus Arzheim. Am Montag spielt ab 20 Uhr die Band Only Plan. An allen Tagen sorgen Gaumenfreunde-Catering, die Turn- und Sportgemeinde Godramstein und Peters Genuss-Atelier für Bewirtung. Am Sonntag organisiert der Godramsteiner Karnevalverein einen Kuchenverkauf.