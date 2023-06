Die Landauer Innenstadt wird am Wochenende 7. bis 9 Juli wieder zur riesigen Festmeile. Auf acht Bühnen wird es beim Landauer Sommer Musik für jeden Geschmack – von Cover-Rock über Singer/Songwriter-Pop bis hin zu modernem Schlager – geben, wie die Stadtverwaltung ankündigt. Mehr als 60 Acts sorgen für Stimmung. Die Bühnen werden auf dem Rathaus-, dem Stifts-, dem Untertor- und dem Thomas-Nast-Platz sowie in der Bachgasse, der Marktstraße, der Trappengasse und der Badstraße aufgebaut sein. Und es wird in diesem eine Premiere geben: Den Hammer-Sale des Einzelhandels am Samstag. „Zu unserer attraktiven Innenstadt gehören (...) natürlich auch die Einzelhändler, die in diesem Jahr erstmals mit ganz besonderen Angeboten zum Festwochenende aufwarten“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Das Besondere: Die Landauer Geschäfte bieten ihre Waren nicht nur in ihren Räumlichkeiten an, sondern bauen in der Fußgängerzone zusätzlich Stände auf.

Info

Der Landauer Sommer findet freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr statt. Die Musik endet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsende.