Die Feier ist eröffnet: Auf dem Landauer Sommer gibt’s nun viele Leckereien und natürlich auch diverse Getränke. Wer am Freitagabend die Gelegenheit verpasst hat: Am Samstag und Sonntag geht’s um 11 Uhr wieder los. Am Samstag wird bis um 1 Uhr gefeiert, am Sonntag bis 22 Uhr. An acht Bühnen – auf dem Rathausplatz, dem Stiftsplatz, dem Untertorplatz, dem Thomas-Nast-Platz, in der Bachgasse, der Badstraße und der Ostbahnstraße sowie auf dem Neuen Messegelände – startet das Programm spätestens am Nachmittag. Zudem haben die Geschäfte einen Summer-Sale für den Samstag angekündigt.

Das Programm und weitere Infos gibt’s hier.