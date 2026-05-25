Der Landauer Sommer wird um eine Bühne reicher: die Marock-Bühne. Dort sollen Bands mit einem regionalen Bezug zur Südpfalz mit handgemachter, eigener Musik ihr Können einer breiten Öffentlichkeit präsentieren – denn eine solche Bühne fehle derzeit bei dem Fest. Organisiert wurde sie von Christian Kolain, Geschäftsführer der Bar Marock, Sven Kaemper vom Kulturnetz Landau sowie dem Veranstaltungstechniker Kim Acker, heißt es in der Mitteilung. Sie wird auf dem Parkplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums aufgebaut werden.

Die Organisatoren haben zur Finanzierung eine Spendenaktion auf dem Portal betterplace.org gestartet. Wie Kolain mitteilt, hat sich die Dieter-Kissel-Stiftung bereiterklärt, jeden bis zum Spendenziel von 3000 Euro gespendeten Euro zu verdoppeln. Nach Abzug aller Kosten werde die Hälfte an die Bands verteilt, die andere Hälfte gehe ans Kulturnetz.

Im Netz

betterplace.org/de/projects/174260