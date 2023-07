Der Landauer Sommer hat immer etwas von Ausnahmezustand. Drei Tage lang wird in der Innenstadt an allen Ecken und Enden gefeiert. Auch dieses Mal war das Stadtfest ein Publikumsmagnet – wegen der heißen Temperaturen aber nur in den Abendstunden.

Die Hitze hatte Landau am Wochenende fest im Griff – und das hat sich auch beim Landauer Sommer bemerkbar gemacht. Bei Temperaturen von über 30 Grad und unermüdlichem Sonnenschein sah es in den Mittagsstunden so aus als ob viele zuhause blieben. Das Stadtfest war zu diesem Zeitpunkt noch ungewöhnlich leer. Das änderte sich allerdings dann am Abend.

Die Band Groove ließ es auf dem Ratausplatz krachen. Foto: Iversen

Während die aufziehenden Wolken und schließlich die sinkende Sonne die Temperaturen erträglicher machten, versammelten sich immer mehr Besucher in der Innenstadt und in den Straßen wurde es enger und reger. Die Sitzgelegenheiten auf den Plätzen und in den noch spät geöffneten Cafés und Restaurants waren fast ausnahmslos belegt. Auch freie Stellplätze sowohl für Autos wie Fahrräder wurden immer seltener, während noch immer Besucher in Richtung der Spielorte drängten.

Vor den Bühnen wurde getanzt und mitgesungen. Foto: Iversen

Von den verschiedenen Bühnen aus verteilte sich eine Vielfalt verschiedenster Musikrichtungen in der Stadt, sodass jeder seine Ecke finden konnte: von Klassikern bis zu neuer Musik, von Techno bis Country war alles dabei. An manchen Stellen wurde dabei ausgelassen mitgesungen und getanzt.