Sommer – auch in Landau. Am Freitagabend startete endlich wieder der Landauer Sommer. gegen 18.30 Uhr war die Innenstadt um Rathaus- und Stiftsplatz trotz des Werktags ziemlich gut gefüllt. Weitere Bühnen sind auf dem Untertor- und dem Thomas-Nast-Platz sowie in der Bachgasse. Geboten werden Improtheater, Partymusik und DJs, vor allem aber viele viele Live-Bands. Dazu gibt es natürlich wieder Weine, Bier, Cocktails und diverse nationale und internationale Gerichte. Am Samstag und Sonntag startet das Fest um 11 Uhr, es endet um 1 beziehungsweise 23 Uhr. Das komplette Programm mit allen Bands gibt’s im Netz auf www.landau-tourismus.de.