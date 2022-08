Ab aufs Rad: Vom 10. bis 30. September gibt es in Landau wieder die Aktion Stadtradeln, einen sportlichen Wettbewerb, der die Umwelt entlasten und die Verkehrswende voranbringen soll.

Von Samstag, 10. September, bis Freitag, 30. September, heißt es in Landau wieder: „Jeder (Fahrrad-)Kilometer zählt!“ 134.000 Kilometer konnten die insgesamt 44 Landauer Teams beim Stadtradeln im vergangenen Jahr sammeln. Diese Marke soll im September möglichst geknackt werden.

Alle, die sich beispielsweise durch Beruf, Schule, Studium, Verein oder Wohnort mit der Südpfalzmetropole und ihren Stadtdörfern verbunden fühlen, sind aufgerufen, im September möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – für mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität. Wer bei der Aktion in die Pedale tritt, kann die absolvierten Radkilometer auf www.stadtradeln.de eintragen oder diese direkt per Stadtradeln-App tracken (aufzeichnen) lassen.

Daten für Ausbau der Infrastruktur

Umwelt- und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) hofft auch in diesem Jahr auf zahlreiche Anmeldungen motivierter Radfahrerinnen und Radfahrer. Denn mit deren Hilfe arbeite die Verwaltung auch an der Verbesserung der Radinfrastruktur. Jedes Jahr baue die Verwaltung zusätzliche Wege aus, schaffe weitere Fahrradstraßen und beseitige Engstellen. „Es ist noch viel zu tun. Aber für den Klimaschutz und mehr Verkehrssicherheit sind alle diese Maßnahmen wichtig“, so Hartmann. Die Daten, die die Stadtradeln-App sammelt, würden von der Technischen Universität Dresden anonymisiert ausgewertet, sodass sie wertvolle Informationen zur Fahrradinfrastruktur in Landau sowie in und rund um die Stadtdörfer liefern könnten.

Beim Stadtradeln kann mitmachen, wer in Landau wohnt, arbeitet, studiert oder einem Verein angehört. Unter www.stadtradeln.de/landau können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die besten Team- und Einzelleistungen werden mit Preisen ausgezeichnet. Auch wer an der Stadtdorf-Rallye mit elf Fragen teilnimmt, die auf einer Radtour durch Landau und die Stadtdörfer beantwortet werden können, hat die Chance auf einen Gewinn. Der Fragebogen steht auf der Stadtradeln-Seite zum Download bereit.