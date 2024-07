Die Stadtverwaltung Landau richtet einen Klimarat ein, in dem Bürger mitdiskutieren können. 21 Landauerinnen und Landauer sollen zwölf Monate lang darüber nachdenken, wie Landau beispielsweise in den Bereichen Wärme, Mobilität, Energieversorgung und Ernährung klimaneutral werden kann. Bewerbungen sind ab sofort möglich, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Wer mitmachen will, muss in Landau leben und mindestens 16 Jahre alt sein. Bis zum nächsten Sommer sollen so Handlungsempfehlungen entstehen, die im Stadtrat behandelt werden.

Der Klimarat solle ein Jahr lang gemeinsam mit Wissenschaftlern und Verwaltung an Lösungsvorschlägen für die Zukunft der Stadt arbeiten, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann (Grüne) warnt: „Die Klimakrise macht vor Landau nicht halt und jagt vielen Menschen Angst ein. Sie bietet aber als Herausforderung die Chance für unsere Gesellschaft, viele Dinge zum Besseren zu wenden.“ Der Klimarat soll darüber beraten, wie ein gutes Leben mit weniger klimaschädlichen Emissionen gelingen kann.

Eigene Perspektive statt Vorkenntnissen

Die Bürgerinnen und Bürger könnten dabei ihre eigenen Perspektiven einbringen, hofft Jennifer Follmann, Leiterin der städtischen Klimaschutzstabsstelle. Sie legt Wert darauf, dass sich Menschen im Klimarat einbringen, die im Stadtrat unterrepräsentiert sind, wie beispielsweise „Frauen, Menschen mit wenig Geld, sehr Junge und sehr Alte, aus anderen Ländern kommend, Menschen mit Kindern oder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen“. Vorkenntnisse seien nicht notwendig.

Der Klimarat wird samstagsvormittags tagen. Die ersten Termine sind am 5. und 26. Oktober, 16. und 30. November. Mehr Informationen und Hinweise zur Bewerbung gibt es auf dem Klimaschutzportal der Stadt Landau unter www.landau.klimaschutzportal.rlp.de oder per Mail an klimarat@landau.de. Hierhin sind auch Bewerbungen zu richten.