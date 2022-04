Das Büro für Tourismus (BfT) bietet ab sofort Socken mit Abbildung der Skyline von Landau an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es die Fußwärmer in den Größen 35-38, 39-42 und 43-45. Sie kosten zehn Euro und sind im BfT im Rathaus in der Marktstraße 50 erhältlich. Die Öffnungszeiten sind bis Ende April: montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags bis mittwochs 14 bis 17 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr.