Die Seniorenzentren in Landau haben inzwischen alle Impfbereitschaft hergestellt und gemeldet. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch dem Hauptausschuss. Wie berichtet, müssen die Heime dafür einiges an Bürokratie erledigen. Bisher geimpft worden sei nur in einem Heim, so Hirsch, die anderen hätten aber schon ihre Termine genannt bekommen. Der Oberbürgermeister rechnet damit, dass der Durchgang mit den Erstimpfungen in diesem Monat abgeschlossen werden kann. Die Heime werden von mobilen Impfteams des DRK besucht, zu denen zudem Mediziner und Apotheker gehören.

Mehr zum Thema