LANDAU/KÖNIGSBACH.

Der Landauer Schausteller Robert Stenglein, der alljährlich den Landauer Nikolausmarkt mit seinem Glühweinstand bereichert, im vergangenen Jahr sorgte er mit seinem doppelstöckigen Stand für Furore, wurde nun von Königsbachern beschenkt.

In dem Neustadter Stadtteil ist, wie andernorts auch, die Kerwe ausgefallen. Doppelt bitter, denn die 1200 Königsbacher feiern auch noch 800 Jahre Dorfgeschichte. Keine Kerwe, keine Kerwestände, keine Schausteller also. Die „Kinschbacher“ machten das Beste daraus. Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp, der Ortsbeirat, zwei Kerweredner und Weinprinzessin Melina zogen durchs Dorf, mit Holzwägelchen, einer Musikanlage – und einem Kerwebaum zum Hochziehen. Ein kleines Kerwepaket – Kugelschreiber und Notizblock sowie die ausgedruckte „Kerweredd“ und Werbung für den Jubiläumsbildband – gab es für alle Königsbacher, die vor die Tür kamen. Der Tross war fünf Stunden unterwegs. 2100 Euro kamen zusammen, inklusive der Hälfte der Kirchen-Kollekten. Die Ortsverwaltung hatte im Vorfeld für die Schausteller Robert Stenglein, Peter Hanß und Gary Ehresmann getrommelt, die seit vielen Jahren zur Kerwe ihre Wagen aufstellen. Denn ihnen fehlt, coronabedingt, ein Großteil ihrer Einnahmen, wenn nicht sogar der Jahresumsatz.

Demo in Berlin

So erhielt der Großfischlinger Robert Stenglein eine Finanzspritze von 700 Euro. Keine Versicherung deckt einen Pandemiefall ab. „Wenn jetzt auch noch keine Weihnachtsmärkte stattfinden, habe ich ein großes Problem“, sagt er. Erst am Donnerstag war Stenglein in Berlin, um gegen das strikte Verbot von Großveranstaltungen und für mehr Unterstützung seiner Branche zu demonstrieren. bje