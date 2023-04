Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erik Schäfer macht weiter. Weihnachtsferien gibt es für den Landauer im humanitären Einsatz nicht. Die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine machen auch keine Pause. Sein aktuelles Ziel: tonnenschwere Generatoren von Oslo nach Kiew schaffen.

Es gilt, in der Ukraine eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Das hat Erik Schäfer schon vor Monaten bei seinem letzten Besuch in Charkiw festgestellt. Weil in der Stadt durch monatelange