Stück für Stück wird die Süwega-Halle auf dem alten Messplatz in Landau abgebaut. Am Montag hat ein Bagger die Stufen am Eingang der 1949 zur Südwestdeutschen Gartenbauausstellung errichteten Halle abgerissen. Nur so könne schließlich das Material aus der Halle geholt und entsorgt werden, erklärte ein Arbeiter vor Ort. Drinnen liegt ein großer Stapel Holz, überwiegend Lamellen, die an den Wänden angebracht waren. Bis auf einige gestapelte Stühle ist die Halle leer. Dem Vernehmen nach soll am Dienstag damit begonnen werden, an Innenwänden des kleinen Anbaus PCB-belasteten Putz abzutragen. Zunächst wird die Halle entkernt, alle Teile müssen fachgerecht entsorgt werden. Bis auch die Hülle fällt, kann es noch etwas dauern. Der Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Michael Götz, beziffert die Rückbaukosten auf rund 160.000 Euro. Bis Jahresende soll der Platz hergerichtet sein, auf dem dann weitere Parkboxen aufgezeichnet werden.