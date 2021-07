Landau. Judith Schelp ist zur Richterin am Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken ernannt worden. Schelp war seit 2005 am Amtsgericht Landau tätig, wo sie hauptsächlich Familiensachen bearbeitete. Am OLG ist sie dem 2. Zivilsenat zugeteilt, der unter anderem für Berufungen und Beschwerden in Familiensachen und allgemeine Zivilsachen sowie für etliche juristische Spezialfragen zuständig ist.