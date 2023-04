Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2024 hätte es ein Riesenfest geben können. Rheinland-Pfalz-Tag und die Landauer 750-Jahr-Feier wären zusammengefallen. Nun verschiebt das Land sein Fest um ein Jahr. Was bedeutet das für das Stadtjubiläum?

In manchen Fällen kommt der Kater vor der Party: In Landau steht 2024 die 750-Jahr-Feier an. Ein Jubiläum. Da so eine Feier aufwendig zu organisieren ist und auch etwas kostet, hatte