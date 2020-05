Die Landauer Polizei bittet den Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 20. Mai, gegen 18 Uhr in der Landwehrstraße ereignet hat, sich bei ihr zu melden. Da hatte ein Transporter einen in Höhe der Hausnummer 2a geparkten Skoda Fabia beschädigt und war davongefahren. Der namentlich nicht bekannte Zeugen hatte den Autobesitzer informiert. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.