Ordentlich Dampf abgelassen haben Samstagnacht fünf junge Männer. Beamten, die der Wohngemeinschaft in der Innenstadt wegen Ruhestörung einen Besuch abstatteten, nahmen aus der Wohnküche deutlichen Marihuanageruch und Rauch wahr. Das teilte die Landauer Polizei mit. Doch nicht nur die Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren standen offensichtlich unter Drogeneinfluss, auch in der „qualmenden“ Küche konnten die Beamten gut 14 Gramm Marihuana und weiteres Tabakgemisch finden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Gegen die Qualmer wurde Strafanzeige eingeleitet.