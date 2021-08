Ein als Plakatekleber oder Fassadenschmierer bekanntgewordener Landauer ist offenbar wieder unterwegs: Die Stadtverwaltung Landau meldet zahlreiche Fälle von Sachbeschädigung am Hauptbahnhof und in dessen näherer Umgebung durch aufgeklebte Plakate. Form und Inhalt stimmen mit früheren Plakaten des Mannes überein. In der Vergangenheit hatten sich die Plakate nur unter großen Mühen und meist nicht rückstandsfrei entfernen lassen. Die Stadt kündigt an, in jedem Fall Anzeige zu erstatten. Der psychisch kranke Mann war Ende 2018 vom Landgericht Landau zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht hatte damals schon die Befürchtung geäußert, dass die Wiederholungsgefahr groß sei. Eine erneute Klinikeinweisung, wie sie bereits 2012 wegen ähnlicher Fälle erfolgt war, hatten Gericht und Staatsanwaltschaft als unverhältnismäßig eingestuft.