Das Buch „Meinungskrise und Meinungsbildung“ des Landauer Philosophen Christian Bermes ist auf der Shortlist für den Tractatus-Preis des Philosophicum Lech gelandet. Nominiert für den renommiertesten Preis für deutschsprachige Philosophie sind sechs weitere Werke deutscher Autoren. Die Preisverleihung ist am 23. September, teilt das Philosophicum Lech mit. Bermes ist Lehrstuhlinhaber am Institut für Philosophie an der Landauer Uni und leitet seit 2020 das Forschungsinstitut für Phänomenologie und Hermeneutik.