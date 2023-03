Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Meinungen ersetzen Fakten. Dieses Gefühl bekommt man oft, wenn man Debatten verfolgt. Der Landauer Philosoph Christian Bermes geht in seinem neuen Buch „Meinungskrise und Meinungsbildung“ gar von einer veritablen Krise aus. Im Interview mit Falk Reimer erklärt er, warum man nicht alles meinen kann, was man will.

Meinungen begegnen uns ständig, vor allem im Netz. Jeder hat zu allem eine Meinung. Warum brauchen wir eine Studie zu Meinungen?

Meinungen werden von vielen beansprucht, das