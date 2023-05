Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Guter Sex ist wichtig, sagt die Landauer Paartherapeutin Annette Hosenfeld. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, warum es trotzdem im Bett nicht immer klappt. Das kann an Stress liegen, an Komplexen oder an der Vorstellung der Sünde. Und dann könnten sogar die Krankenkassen ins Spiel kommen.

Seit es uns gibt, haben wir Menschen ein gespaltenes Verhältnis zur Sexualität: Es ist gleichzeitig die natürlichste Sache der Welt und ein Tabuthema. Ein Quell von Scham und Selbstbewusstsein,