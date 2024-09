Landau hofft auf einen Preis für die Umgestaltung des Ostparks. Die Umweltabteilung hat sich um den Bundespreis Stadtgrün beworben und ist als eine von bundesweit 35 Kommunen in der engeren Auswahl, wie die Stadt mitteilt.

Der Preis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vergeben. Nachdem es 2022 um Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel gegangen war, stand diesmal die Bedeutung von Parks für die Förderung der Gesundheit durch Bewegung und Sport im Fokus. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert und würdigt vorbildliche Praxisbeispiele, Projekte und Programme, die zeigen, wie Stadtgrün die Menschen zu mehr Bewegung motiviert.

Der Ostpark ist seit der Sanierung deutlich attraktiver. Neue Bänke, Holzpodeste am Wasser, die aus Baumstämmen errichtete Calisthenics-Anlage für Erwachsene, der Wasser- und Kinderspielplatz, ein WC sowie die Fitness-Wasserräder, mit denen man Fontänen sprudeln lassen kann, erhöhen die Aufenthaltsqualität. „Der neue Ostpark ist Naherholungsgebiet und stadtklimatische Oase für die östliche Innenstadt“, sagt Bürgermeister Lukas Hartmann. Die Sanierung habe die Möglichkeiten für Begegnung und Bewegung sowie die soziale Durchmischung verbessert und Angsträume reduziert.“

Bundesweite Konkurrenz

Für den Preis, der am 18. September in Heidelberg verliehen wird, waren 213 Wettbewerbsbeiträge von Flensburg bis Immenstadt im Allgäu eingereicht worden. Eine unabhängige Jury hat davon 35 ausgewählt, die Preise oder Anerkennungen bekommen. Unter den anderen Nominierten sind beispielsweise Gorbitz in Sachsen mit einem Streetsport-Park, Inselgärten in Lindau am Bodensee, die bei einer Landesgartenschau geschaffen worden sind, ein Freizeitgelände auf einem stillgelegten Industriegebiet am Wiesbadener Rheinufer oder ein Mountainbike-Trail in Erfurt. Mannheim ist mit gleich zwei Projekten dabei und hatte auch schon 2022 einen der fünf Preise abgesahnt für seinen Taylor-Park auf einer ehemaligen Militärfläche im Stadtteil Vogelstang. Außerdem hatte es fünf Anerkennungen gegeben.

Info

Informationen zum Bundespreis Stadtgrün und Steckbriefe zu allen Projekten gibt es im Netz auf www.bundespreis-stadtgruen.de.