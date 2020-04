Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch hält den Zeitpunkt für gekommen, nach den Corona-bedingten Einschränkungen „Zug um Zug den Neustart zu planen und zu organisieren“.

Das sagte Hirsch am Dienstag, nachdem das Osterwochenende in Landau nach Angaben des Ordnungsamts weitgehend ruhig verlaufen war und sich die Landauer an das Kontaktverbot gehalten hatten. „Wir bereiten uns auf kommunaler Ebene auf ein schrittweises Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens vor, etwa im Bereich Kitas, Schulen und Öffentlicher Personen-Nahverkehr“, berichtete Hirsch. Ein erster Schritt ist die Auflösung des Notfallkrankenhauses in der Integrierten Gesamtschule noch im Laufe dieser Woche. So soll die Schule wieder uneingeschränkt für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen.

Wie berichtet, werden die zu Beginn der Corona-Krise errichteten Strukturen vorerst nicht mehr benötigt, da unter anderem die Krankenhäuser in der Region ihre Intensivkapazitäten erweitert haben, am Standort Bad Bergzabern eine zusätzliche Station mit Bundeswehr-Equipment aufgerüstet wurde und ein Hilfskrankenhaus in Wörth für die Südpfalz vorgehalten werden soll.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat das ganz überwiegend bereits vorhandene Material für das Notkrankenhaus mit seinen 156 Betten in der IGS nur rund 16.700 Euro gekostet. Personalkosten und der Aufwand von ehrenamtlichen Helfern sind darin nicht enthalten; diese Kosten kann die Stadt im Moment noch nicht beziffern.

Auch der Landauer Wochenmarkt bleibt im Blick. Der Aufbau mit den am Ostersamstag weiter auseinandergezogenen und teils an die Ostseite des Alten Kaufhauses, teils vor das Bekleidungshaus New Yorker ausgelagerten Ständen habe sich bewährt, teilte die Stadt mit. Diese Form des Aufbaus werde auch am kommenden Samstag, 18. April, beibehalten. Dienstags, wenn ohnehin weniger Stände auf dem Rathausplatz stehen, bleibt es beim gewohnten Aufbau.