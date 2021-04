Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) fällt ab Dienstag für ein paar Tage aus. Hirsch sagte auf Nachfrage, dass er deshalb nicht an der Anhörung zur Zukunft der Innenstadt am Donnerstag teilnehmen kann, obwohl ihm das Thema sehr am Herzen liege. Hirsch hatte sich 2015 einer Nierenoperation unterzogen. Seitdem befinde er sich in regelmäßiger medizinischer Überwachung, und daraus habe sich nun ein Untersuchungs- und Behandlungsbedarf in München ergeben, der einige Tage Abwesenheit mit sich bringe. „Nichts Dramatisches“, betonte Hirsch. Er rechne damit, hoffentlich schon nächste Woche zurück zu sein. Danach könne es in der Folgezeit nochmals einzelne Tagesausfälle geben. Vertreter des Oberbürgermeisters ist Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Die Anhörung am Donnerstag wird von Wirtschaftsförderer Martin Messemer moderiert.