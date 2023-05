Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Max Kopf ist 22 Jahre alt, geht jeden Tag arbeiten und findet dennoch keine bezahlbare Unterkunft in Landau: ohne Wohnung keine Leistung – ohne Leistung keine Wohnung. Mit dieser kurzen Formel lässt sich sein Dilemma beschreiben.

„Ich hätte nie gedacht, dass man in so kurzer Zeit so tief abstürzen kann“. Der junge Mann, der diesen Satz sagt, ist 22 Jahre alt, hat einen Beruf und findet trotzdem keine bezahlbare