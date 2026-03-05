Manfred Jakoby beschäftigt eine Stunde pro Woche eine Haushaltshilfe. Er will richtig handeln und meldet sie an. Der folgende Aufwand lässt ihn an der Entscheidung zweifeln.

Manfred Jakoby wollte alles richtig machen – und nun bereut er es. Der 83-jährige Landauer ist schwerbehindert und auf eine Haushaltshilfe angewiesen. Diese kommt einmal die Woche vorbei. Sie macht unter anderem seine Wäsche und putzt ein bisschen. Der Witwer braucht ihre Hilfe wirklich, denn er ist stark seh- und gehbehindert. Die Summe, um die es geht, ist eigentlich nicht weltbewegend: Der Haushaltshilfe zahlt Jakoby 60 Euro im Monat, das entspricht 15 Euro pro Stunde.

Aber: Er wollte sie nicht schwarz beschäftigen und hat sie ordentlich angemeldet. Denn Jakoby hält von Schwarzarbeit nichts. Und hier beginnen die Probleme. Zunächst meldet er die Frau bei der Knappschaft Bahn See an – der Sozialabgaben wegen. Es gehen rund ein halbes Dutzend Briefe und Formulare zwischen ihm und dem Verbund hin und her. Am Ende stehen 46,68 Euro, die er vierteljährlich zahlen muss. Dazu kommt die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, die 42 Euro für die Versicherung jährlich will. Alles erledigt, denkt er. Pustekuchen.

Kasse verweist auf Steuerberater

Denn im Dezember folgt der nächste Akt. Die Frau ist von einem zweiten Haushalt als Haushaltshilfe angemeldet worden. Die Knappschaft meldet dem Senior, er müsse sie nun bei der Krankenkasse anmelden. Also ruft er bei seiner Krankenkasse an und sagt dort telefonisch Bescheid. Es passiert: nichts. Jakoby wird nervös und schickt das Schreiben der Knappschaft an die Krankenkasse.

Diese meldet sich dann doch – mit der Aufforderung, der Landauer möge zu seinem Steuerberater gehen. Als Jakoby sagt, dass er keinen Steuerberater hat, verweist ihn die Kasse auf ein Online-Formular. Jakoby berichtet von seiner schweren Sehbehinderung und bittet die Kasse, dies für ihn zu übernehmen. Ein Fehler, wie sich herausstellt.

Beim Rechnungsbetrag muss er lachen

Denn die Krankenkasse schickt ihm daraufhin eine Rechnung über 1317 Euro. Heute fängt Jakoby an zu lachen, wenn er darüber spricht. Denn der Betrag wurde verlangt für die Versicherung einer Haushaltshilfe, die eine Stunde pro Woche für 15 Euro bei ihm arbeitet. Der 83-Jährige legt Widerspruch ein. Die Kasse korrigiert den Fehler. Jakoby sagt, er habe noch nichts schriftlich, aber die Kosten würden sich wohl ungefähr auf einen Betrag im Bereich von 40 bis 60 Euro belaufen. Habe man ihm gesagt. Aber die Lage hat sich wieder geändert. Denn: Anfang Mai zieht Jakoby aus Landau fort und zu einem seiner beiden Söhne. Also meldet er die Hilfe wieder ab.

Das funktioniert sogar – bis auf eine Sache, über die Jakoby stolpert: Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz rechnet nicht monatsgenau ab, sondern besteht auf den gesamten Jahresbeitrag. Warum er wegen nicht einmal eines halben Jahres die volle Summe bezahlen soll, kann Jakoby nicht verstehen. Aber es sei korrekt, versichert die Unfallkasse auf Anfrage.

Neun von zehn Haushaltshilfen schwarz beschäftigt

Denn im Jahr 2025 wurde umgestellt, die Beiträge von im Haushalt beschäftigten Personen wurden auf Jahrespauschalen umgestellt, antwortet eine Sprecherin. Das gelte immer, wenn eine Person länger als zwei Monate beschäftigt sei – darunter werde kein Beitrag erhoben. „Wird mehr als eine Haushaltshilfe im Kalenderjahr beschäftigt, besteht auch bei einer Beschäftigungsdauer von unter zwei Monaten Beitragspflicht für alle Haushaltshilfen.“

Letztlich geht es um 42 Euro – die Ausgabe kann Jakoby verschmerzen. Aber er fragt sich, ob die korrekte Anmeldung einer Haushaltshilfe wirklich diesen Aufwand, diese Menge Schriftverkehr und diesen Stress wert war. Von zehn Haushalten beschäftigten neun ihre Hilfen schwarz, sagt er. Er verstehe nun, warum das so ist.