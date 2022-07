Der deutsche Hallenmeister Tom-Linus Human aus Schwerin hat seine Teilnahme am 24. Landauer Stabhochsprung-Meeting (am Donnerstag auf dem Theodor-Heuss-Platz) abgesagt. Der Meetingverantwortliche Dennis Schober hat dafür den Argentinier German Chiaraviglio bekommen. Der 35-Jährige hat eine persönliche Bestleistung von 5,75 Metern. Er gab im Vorjahr sein Debüt in Landau.

Chiaraviglio war bereits mit 17 Jahren Jugendweltmeister und 2006 Juniorenweltmeister. Viermal gewann er die Südamerikameisterschaft. Er stammt aus einer tief verwurzelten Stabhochsprungfamilie. Sein Vater war in Argentinien erfolgreich. Sein Bruder und seine Schwester nahmen an Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften teil.