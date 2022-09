Der Herbst ist da und somit auch das Ende des 15. Lesesommers und des ersten Vorlese-Sommers in der Stadtbibliothek Landau. Alle Teilnehmer des „Vorlese-Sommers“ werden gebeten, ihre „Vorlese-Sommer“-Clubkarten und die gemalten Bilder bis Samstag, 17. September, in der Stadtbibliothek abzugeben, teilt die Verwaltung mit. Wer in der Clubkarte mindestens drei vorgelesene Bücher eingetragen sowie ein Bild zum Lieblingsbuch gemalt hat, erhält eine „Vorlese-Sommer“-Urkunde, heißt es weiter. Pro Kind geht außerdem eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Lesesommers“, die mindestens drei Bücher gelesen haben, erhalten eine Urkunde.