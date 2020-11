Im Schloss Bellevue in Berlin, dem Sitz des Bundespräsidenten, wird jetzt ein Gemälde aus Landau gezeigt: „Die Parteigänger“ des Landauer Historienmalers Carl Wendling (1851–1914). Es hing bislang im Treppenaufgang des Rathauses vor dem historischen Ratsaal, kommt nun aber als Leihgabe in den neuen Robert-Blum-Saal.

Der zeigt Kunst zur deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte, und weil die Darstellung gut in diesen Zusammenhang passt, hatte das Bundespräsidialamt darum gebeten. Das um 1900 gefertigte Gemälde stellt eine Gruppe von heftig unter einem Baum debattierenden Männer dar. Dabei dürfte es sich um den Jakobinerklub „Gesellschaft der Freunde der Verfassung“ handeln, der von 1792 bis 1795 in der Stadt Landau bestand. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat es einmal so beschrieben: „... mäßig begabte Historienmalerei, schon etwas über die Zeit. Und doch ein erstaunliches Werk, denn es schildert einen Moment aus der europäisch-deutschen Geschichte, der den meisten Zeitgenossen damals, Untertanen Wilhelms II. und geprägt vom engen, dummen 19. Jahrhundert, fremd sein mußte. ,Die Parteigänger’ zeigt eine Gruppe wohlgekleideter Männer in heftiger Debatte; Resolutionen werden geschwenkt, skeptische Blicke wechseln mit emphatischen Gesten, an den Hüten blühen Kokarden“.

Geschenk der Witwe

Das 1,55 mal 2,30 Meter große Kunstwerk wurde der Stadt 1915 von der Witwe des Malers, Margarethe Wendling, geschenkt und 1989 restauriert. Der frühere Stadtarchivar Michael Martin hat das Bild in seinem Buch „Revolution in der Provinz: Die Französische Revolution in Landau und der Südpfalz“ (Pfälzische Verlagsanstalt, 1995) erwähnt und einen Ausschnitt als Titelbild verwendet.

Ein auf Kunstobjekte spezialisiertes Speditionsunternehmen hat das Werk nach Berlin gebracht, wo es gemeinsam mit fünf weiteren Gemälden am Montag, 9. November, bei der Einweihung des Saals von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Öffentlichkeit präsentiert wird. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hätte dabei sein sollen, doch die Einweihungsfeierlichkeiten wurden abgesagt. Er freut sich aber, dass ein Landauer Motiv zum Thema Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit zur Zeit der Französischen Revolution eine der Hauptattraktionen im neu gestalteten Saal des Schlosses ist.