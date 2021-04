Am 1. Juni 1999 verließ der letzte französische Soldat die Garnison in Landau. Die Landauer verabschiedeten das Militär mit gemischten Gefühlen. Am 30. Juni 1930 hatten schon einmal französische Einheiten die Stadt verlassen. Damals gab es nur Erleichterung und Freude. Die Besatzer hatten aufs falsche Pferd gesetzt: auf die Separatisten.

Am Morgen des 1. Dezember 1918 hatten französische Truppen die Stadt besetzt. Ihnen folgte drei Tage später der Kommandeur, der in die requirierte Villa Ufer (heute Sitz der Verbandsgemeinde Landau) einzog. 14 weitere Generäle belegten andere große Bürgerhäuser. Die ersten Tagesbefehle machten mehr als deutlich, dass die Franzosen, die zwölf Jahre bleiben sollten, als Sieger und Besatzer auftraten. Diese Mentalität, entstanden aus dem Trauma der Kriegsjahre und der deutschen Besatzung in Frankreich, stieß auf völliges Unverständnis und Widerstand auf deutscher Seite, zumal niemand mit dem Einmarsch feindlicher Truppen gerechnet hatte.

In Verkennung der Gefühlslage der deutschen Bevölkerung verfolgten die Franzosen das unrealistische Ziel einer Anbindung des linken Rheinufers an Frankreich. Daher boten sie auch ein breitgefächertes Kulturprogramm an. Desgleichen versuchten sie, mit Rückgriffen auf die gemeinsame historische Vergangenheit im 18. und frühen 19. Jahrhundert Sympathien zu gewinnen. Riskant war der Versuch der Besatzungsmacht, die politische Bewegung der Separatisten zu fördern, die einen unabhängigen Rheinstaat unter dem Schutz Frankreichs anstrebte. Eine der aktivsten Gruppen war die Freie-Pfalz-Bewegung unter der Führung des in Landau lebenden Chemikers Eberhard Haas.

Franzosen werben für Autonome Republik Pfalz

General Gérard berief am 22. Februar 1919 eine Notabelnversammlung namhafter Pfälzer Persönlichkeiten in das nicht mehr existierende Hotel Schwan in der Gerberstraße ein, in der vor allem die Gruppe um Haas vertreten war. Ihren Wunsch nach einer „autonomen Republik Pfalz“ übermittelte der General an Marschall Foch, der den Unterzeichnern sowie der gesamten Pfalz garantierte, bald ohne Druck der deutschen Behörden sich „frei“ äußern zu dürfen. Am 17. Mai weigerte sich dagegen ein Gremium aus pfälzischen Abgeordneten unter Vorsitz des Landauer Bürgermeisters Mahla einstimmig, einen von Gérard vorbereiteten Antrag auf Verselbständigung der Pfalz zu unterschreiben. Letztendlich scheiterte Gérard mit seiner Politik, er wurde nach Frankreich zurückgerufen und zur Reserve versetzt.

Wer geglaubt hatte, mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages am 10. Januar 1920 würde eine Besserung eintreten, sah sich getäuscht. Die Repressionen nahmen noch zu. Reibereien zwischen Militär und Bürgern waren die Landauer seit jeher gewohnt. Die Schikanen und häufigen massiven Übergriffe der französischen Soldaten und Offiziere überschritten jedoch jedes erträgliche Maß. Die Landauer hatten im Gebäude des heutigen „Amtes für soziale Angelegenheiten“ in der Reiterstraße, wo der höchste Militärgerichtshof tagte, die französische Unrechtsjustiz selbst vor Augen. Die Entwicklung kulminierte im Jahre 1923. Ruhrbesetzung, Inflation, passiver Widerstand und Massenausweisungen sind die Stichworte, mit denen sich nur unzureichend die miserable Situation der Bevölkerung in diesen Monaten beschreiben lässt. Es war auch das Jahr, in dem der Separatismus seine Hochblüte erlebte.

Schießerei beim Einzug der Separatisten

Am Donnerstag, 8. November, kamen die „Sonderbündler“, etwa 300 Mann stark, am Hauptbahnhof an und zogen in militärischer Ordnung durch die Stadt. Sofort kam es zu Auseinandersetzungen mit den zusammenströmenden Menschen. An der Ecke Wallstraße/Westring entspann sich sogar ein heftiges Handgemenge, das in einer Schießerei mit mehr als 20 zum Teil schwer Verwundeten endete. Unter dem sichtbaren Schutz der französischen Besatzung versuchten die Sonderbündler, die Herrschaft über die Stadt zu gewinnen. Auf dem Stadthaus wurde mehrmals ihre grün-weiß-rote Fahne gehisst und wieder heruntergerissen, Bürgermeister Ehrenspeck wurde mehrmals aufgefordert, zur „Regierung zu kommen“. Auch diese Versuche der Machtübernahme scheiterten. In der Nacht auf Sonntag war der Spuk vorbei, der bunt zusammengewürfelte Haufen zog ab.

Die Ermordung des Separatistenführers Heinz am 9. Januar 1924 in Speyer und die Erstürmung des Pirmasenser Bezirksamtes waren zwar blutige Signale, aber nicht entscheidend für das Ende des Separatismus. Viel wichtiger war Großbritanniens diplomatischer Druck auf Frankreich. Es war nun absehbar, dass die Separatisten die französische Unterstützung verloren. Eine wesentliche Entspannung zeigte sich am 19. Februar mit der Öffnung der seit Langem gesperrten Rheinbrücken. Nach und nach kehrten die ausgewiesenen Beamten wieder zurück, darunter auch Bürgermeister Ehrenspeck am 22. Februar. Willkürakte der Besatzung gab es freilich noch lange Zeit. Auch die Zensur, denen die Zeitungen unterlagen, wurde bis zum Ende der Besatzung durchgezogen.

Post, Stadion und Schwimmbad gebaut

Dennoch: Die Stadt entwickelte sich trotz der großen materiellen Not weiter. Von 1920 bis 1928 wurden vom Stadtbauamt 820 Wohnungen erstellt, vor allem in der Südstadt. Einen städtebaulich positiven Akzent bilden auch heute noch die Bauten an der Karl-Sauer-Straße. An öffentlichen Gebäuden aus den Zwanziger-Jahren sind die Hauptpost (1923-1925) und die Pestalozzischule (1926) zu nennen. Dass mitten in dieser auch wirtschaftlich schwierigen Zeit das Stadion eingeweiht (25./26. Juni 1927) und das Schwimmbad (23. August 1930) eröffnet werden konnten, zählt zu den hervorragenden Leistungen der damaligen städtischen Verwaltung.

Die Besetzung endete am 30. Juni 1930 mit dem Abzug der Franzosen. Nach militärischen Paraden verließen die Truppen gegen 19 Uhr die Stadt. Die Befreiungsfeiern, die nun folgten, waren wahre Volksfeste und die Begeisterung überschäumend. Um 20 Uhr spielte ein Bläserchor vom Turm der Stiftskirche einen Choral und dann das Deutschlandlied. Danach versammelten sich rund 7000 Landauer auf dem Paradeplatz (Rathausplatz), „schneidige Märsche erklangen, die Absperrmannschaften hatten alle Hände voll zu tun, um die Menschen hinter den gespannten Seilen zu halten. Kopf an Kopf stand die Menge. Prächtige Illumination an den Fenstern der angrenzenden Häuser, Rauchschwaden von unzähligen Fackeln stiegen zum Himmel“, schildert die Zeitung „Der Rheinpfälzer“ am 1. Juli 1930. Am 7. September war die Stadt Schauplatz einer ganz besonderen Befreiungsfeier: Mehr als 7000 Veteranen der Landauer Regimenter versammelten sich zu einem Kriegerappell.

Ab 1930 wurde alles nur noch schlimmer

Doch der Rausch war bald vorbei, 3438 Arbeitslose gab es bei einer Gesamtbevölkerung von 17.123 Landauern, die politische Landschaft radikalisierte sich zusehends. Auch in Landau nahm die kleine Splittergruppe der NSDAP einen fast kometenhaften Aufstieg. 1928 lag sie bei den Reichstagswahlen noch bei 6,3 Prozent, waren es 1930 schon 27,9 Prozent, und im Dezember 1932 votierten bereits über 50 Prozent der Wähler für die NSDAP. Der weitere Weg ist bekannt.