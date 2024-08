Die Kritiker haben recht: Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) hat es nicht so mit der umweltfreundlichen Mobilität. Jetzt lässt er sogar schon die nur mit Hafermotoren angetriebenen Kutschen der Stadt verscherbeln. Das ist fast so ein Sakrileg wie die glücklicherweise gestoppte Abschaffung von Weinköniginnen-Kronen. Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, was man mit den Kutschen machen könnte: Landau könnte sich der Cittaslow-Genießerbewegung anschließen und die Fiaker als Ergänzung der Flexline-Rufbusse nutzen, als Verstärkung des Seniorenbusses rollen lassen, sie statt Lastenrädern der Geschäftswelt zum Ausliefern von Einkäufen zur Verfügung stellen, als Besenwagen beim Marathon einsetzen oder als Dienstwagen nutzen. Das wäre bundesweit ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Aber was will man schon von einer Verwaltung erwarten, die bei ihrem Stadtjubiläumsfest ein Auto auf den Sockel beim Prinzregenten-Denkmal setzen lässt?