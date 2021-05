Landau prüft zum dritten Mal seit 2018, ob es sich ein elektronisches Parkleitsystem leisten kann. Für die Verwaltung steht jetzt schon fest: Das wird viel zu teuer. Warum jetzt trotzdem auf Antrag der FDP 20.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie ausgegeben werden.

Der Ruf nach einem elektronischen Verkehrslenkungs- und Parkleitsystem erschallt in Landau gebetsmühlenartig seit 2017. Damals hatte eine Bürgerinitiative von Anwohnern es gefordert, und Anfang 2018 hatten sich die Grünen dies zu eigen gemacht. Beider Ziel: Eine Tiefgarage auf dem Weißquartierplatz zu verhindern. Seinerzeit wollte die SPD, die mit Bürgermeister Maximilian Ingenthron noch den Verkehrsdezernenten stellte, mit einem Prüfantrag Licht ins Dunkel der Kosten bringen. Für einen war allerdings von Anfang an klar, dass ein solches System viel zu wartungs- und kostenintensiv wäre: für Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Das bestätigte sich in den kommenden Wochen. Trotzdem ploppte das Thema schon im September 2018 auf Forderung der Grünen abermals hoch, bis dann im Frühjahr 2019 feststand: Ein solches System würde 600.000 Euro kosten – mindestens. Plus hohe jährliche Wartungskosten.

Leitsystem steht im Koalitionsvertrag

Ziemlich genau ein Jahr später ist der Antrag jetzt wieder auf der Tagesordnung des Hauptausschusses gelandet. Nach dem Motto „Es ist zwar schon alles gesagt, bloß nicht von uns“ kommt er nun von der FDP. Die hatte ein Integriertes Mobilitätskonzept in ihrem Wahlprogramm, die Grünen das Leitsystem. Im Koalitionsvertrag ist daraus geworden: „Wir wollen modernste Verkehrsleittechnik in Landau einsetzen, die die Ampelanlagen steuert (...). Dazu gehört für uns auch die Prüfung und Einführung eines elektronischen Parkleitsystems (...). “

Lukas Hartmann (Grüne) ist nun als Verkehrsdezernent in der doppelt undankbaren Rolle, dass er angesichts der Kosten eigentlich etwas ablehnen müsste, was er selbst vor gar nicht langer Zeit gefordert hat, von dem aber seine Abteilung nicht viel hält. Eigentlich deshalb, weil Hartmann den Prüfauftrag auch aus Gründen der Koalitionshygiene nicht gut ablehnen kann: Grüne und CDU bringen es nur auf exakt 22 der 44 Ratssitze, erst die FDP bringt mit ihren zwei Sitzen die erforderliche Mehrheit. Folglich muss die Beziehung gepflegt werden.

Hartmann: Politik muss entscheiden

So argumentiert der leidenschaftliche Politiker Hartmann ganz demütig als Verwaltungsmann: Seine Abteilung mache nur Vorschläge, entscheiden müsse die Politik, und die könne für eine anderslautende Entscheidung ja durchaus gute Gründe haben. Er erinnert daran, dass der Stadtrat gegen die Empfehlung der Mobilitätsabteilung die Option für eine mögliche künftige Ortsumfahrung von Arzheim aus dem Flächennutzungsplan gekickt hat. Woran die Grünen aktiv beteiligt waren ....

Hartmanns Parteifreundin Lea Heidbreder versucht, ihrem Beigeordneten und den Liberalen zu sekundieren. Autos stünden 23 Stunden am Tag nur rum, und es gelte, den Parksuchverkehr zu reduzieren. Wirklich überzeugend klingt das nicht.

SPD hält Entscheidung für völlig absurd

Florian Maier (SPD) erinnert daran, dass der Stadtrat vor einem Jahr beschlossen hatte, die Ausschilderung der Landauer Parkmöglichkeiten zu verbessern, und das sei auch gut gelungen. Aber jetzt 600.000 Euro auszugeben, um den Leuten zu sagen, was sie ohnehin schon wüssten, dass nämlich auf dem Alten Messplatz nahezu immer etwas frei sei, das sei doch nun wirklich übertrieben. Für ihn sind angesichts des vorhersehbaren Ergebnisses, dass ein Parkleitsystem nicht zu finanzieren ist, 20.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie rausgeschmissenes Geld. Das sei „völlig absurd“, schimpft er, „das sind Steuergelder“. FWG, Pfeffer & Salz und AfD sehen das ganz ähnlich, sie halten den Kosten-Nutzen-Faktor für überhaupt nicht gerechtfertigt. Sie stemmen sich mit ihren sieben Stimmen gegen den Beschluss. Aber das reicht nicht. Die Große Koalition bringt es im Hauptausschuss auf acht – dank der FDP.

Kommentar

Schämt Euch!

Was sich die Koalition mit dem Prüfauftrag für ein Parkleitsystem auf Kosten der Bürger leistet, ist schlichtweg ein Skandal.

Corona ist die schlimmste Wirtschaftskrise, die die allermeisten von uns je erlebt haben – die Kriegsgeneration einmal ausgenommen. Aber die Ratsmehrheit tut so, als könne die Stadt die Millionen, die die Bewältigung allein Landau kosten wird, mal gerade so aus der Portokasse begleichen. Oder wie soll man verstehen, dass nonchalant 20.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie rausgeschmissen werden sollen, obwohl sich niemand vorstellen kann, dass das erhoffte Verkehrs- und Parkleitsystem in absehbarer Zeit finanziert werden kann?

Das wiederholt vorgebrachte Argument, dass die digitale Entwicklung auch auf diesem Gebiet schnelle Fortschritte macht, zieht nicht. Noch gibt es nichts Brauchbares zu einem niedrigen Preis, und die Verwaltung hat ihr ehrgeiziges Projekt eines Altstadt-Shuttles ja nicht ohne Grund gerade erst aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben. Da passt es nicht, Geld für ein Wolkenkuckucksheim rauszuhauen.

Die Koalition wäre gut beraten, ihren Beschluss zu überdenken. Sie kann es getrost Ralf Bernhard und dessen Mobilitätsabteilung überlassen, die technische Entwicklung im Auge zu behalten und beim Aufkommen einer bezahlbaren Lösung Bescheid zu sagen. Dann ist es immer noch früh genug für eine Machbarkeitsprüfung.

Bis dahin gilt: So geht man nicht mit dem Geld der Bürger um. Die Koalition verschwendet 20.000 Euro zum Wohlgefallen der FDP.