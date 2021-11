[Aktualisiert 17.15 Uhr]Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau wird ab Montag seine Leistung zurückfahren, um sich besser um die steigende Zahl von Covid-Patienten kümmern zu können. Wahleingriffe, also verschiebbare Operationen, werden abgesagt. Das hat der stellvertretende Geschäftsführer Joachim Gilly soeben mitgeteilt. Es gebe hohe Personalausfälle und die Betreuung von Covid-Patienten sei sehr arbeitsintensiv. Außerdem wird das Krankenhaus ab Montag ein Besuchsverbot (mit nur wenigen Ausnahmen, beispielsweise zum Besuch von Sterbenden) verhängen, wie es auch andere Kliniken in der Region schon getan haben.

Am Nachmittag teilte auch das Klinkum Landau - Südliche Weinstraße mit, dass es ab Montag zum Wohl von Patienten und Beschäftigten einen Besucherstopp verhängt. Ausnahmen sind nach vorheriger Absprache mit der behandelnden Station möglich. Über die regeln informiert das Klinikum auf seiner Homepage.