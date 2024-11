Die Stadtverwaltung lädt in der Reihe Landauer Klimagespräche zu einem Abend mit dem Thema Verkehrswende in Deutschland ein. Welche Bausteine sind für einen klimaverträglichen Verkehr notwendig? Und was gewinnen wir, wenn wir den Straßenraum umgestalten? Diesen Fragen widmen sich die Klimagespräche am Donnerstag, 14. November, ab 19 Uhr im Haus am Westbahnhof. Zu Gast ist Professor Wilko Manz von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität. Er leitet in Kaiserslautern das Institut für Mobilität und Verkehr. Von ihrer Forschung in Berlin berichtet Julia Jarass vom Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann diskutieren sie, wie es um die Verkehrswende in Deutschland steht. Der Eintritt ist frei.