Der Freundeskreis Blühendes Landau ist Projektträger eines geplanten Denkmals zum Thema „Landauer Werte“, das von Stefanie Haag von der Uni Landau initiiert wurde. Bis zum 25. Oktober können Landauer dafür online oder per Postkarte bis zu drei ihnen wichtige Werte zum Zusammenleben in Landau nennen. Die am meisten genannten Werte werden von Karlheinz Zwick in ein Kunstwerk umgesetzt, das an prominenter Stelle aufgestellt wird. Der Freundeskreis Blühendes Landau bietet am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, Karten an seinem Info-Stand auf dem Rathausplatz/Ecke Marktstraße auszufüllen und einzuwerfen. Für Blumenfreunde gibt es ein Beutelchen mit Krokuszwiebeln als Präsent.