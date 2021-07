Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es klar: Das Landesimpfzentrum für Landau und die Südliche Weinstraße schließt zum 30. September. Das Impfzentrum in Wörth wird zunächst bis Ende des Jahres im Stand-by-Betrieb weitermachen. Das hatte die Landesregierung am Dienstag verkündet. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU), halten es für gefährlich, den Betrieb der Impfzentren zu früh einzustellen, teilen beide auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Denn: Es gebe noch Unwägbarkeiten. So könne es möglich sein, dass die Impfzentren wegen der Delta-Variante oder einer möglichen dritten Auffrisch-Impfung noch gebraucht werden. Zurückgebaute Strukturen könnten nicht ohne Weiteres reaktiviert werden, sagen die Kommunalchefs.

Die Hausärzte würden es wohl kaum schaffen, alle Corona-Impfungen aufzufangen. Das sagte Jonas Hofmann-Eifler, Allgemeinmediziner in Rheinzabern, der RHEINPFALZ. „Wir haben außer den Impfungen schon so viele genuine Aufgaben, dass das kaum zu leisten ist.“ Die Organsiation mit den vielen Telefonaten sei für die Praxisteams unglaublich anstrengend. „Wir Ärzte würden uns wünschen, dass die Politik erst mit dem Hausärzteverband spricht, bevor solche Beschlüsse fallen.“

Wer bezahlt die Miete?

Der Mietvertrag für das Gebäude in Landau läuft noch bis zum 31. Dezember. Denn: Das Land habe stets dazu geraten, den Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. „ Von daher gehen wir auch davon aus, dass die notwendigen Kosten bis zu diesem Datum übernommen werden“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung beider Kommunen. Gleichzeitig versuchen die Kommunen, nicht mehr benötigte Verträge früher zu beenden. So sollen unnötige Kosten vermieden werden, sagen Hirsch und Seefeldt.

Ein Teil der Mitarbeiter des Impfzentrums – vor allem Bürokräfte und medizinisches Personal – ist über befristete Verträge beschäftigt. Die von den Verwaltungen abgestellten Mitarbeiter, wie die Impfkoordinatoren Bastian Dietrich (Kreis) und Stefan Krauch (Stadt), sowie die vom DRK abgestellten Personen kehren in ihre regulären Jobs zurück.