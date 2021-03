Das Landesimpfzentrum geht nach Ostern in den Vollbetrieb. Das teilen die Stadt und der Kreis Südliche Weinstraße gemeinsam mit. Die Vorbereitungen dafür beginnen, ab Montag werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums bis in den späten Nachmittag hinein und auf sieben Tage die Woche erweitert.

Wie die Verwaltungen informieren, läuft das Impfzentrum zunächst im Einschichtbetrieb weiter. Beim Maximalbetrieb wird dann ein Zweischichtbetrieb von früh morgens bis spät abends gefahren. Zudem werden alle drei vorhandenen Impfstraßen in Betrieb genommen, um möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit impfen zu können. Das Land hat die Lieferung von ausreichend Impfstoff angekündigt. Um den Maximalbetrieb vorzubereiten, müssen die einzelnen Bereiche an die höhere Schlagzahl angepasst werden, etwa durch zusätzliche An- und Abmeldemöglichkeiten.

„Dass das Land uns signalisiert hat, unser Impfzentrum für den Maximalbetrieb vorzubereiten, stimmt uns zuversichtlich“, betonen Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt. Aber: Das Hochfahren werde einen enormen Arbeitsaufwand für die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte bedeuten, der zusätzlich zum angelaufenen „Testen für alle“ gestemmt werden muss. Derzeit werde Personal für das Impfzentrum gesucht.

